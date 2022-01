Stellantis / Jeep Grand Cherokee

Basata su una nuova architettura, la quinta generazione della Grand Cherokee dice addio ai motori diesel ma riceve un lungo pacchetto di novità sul fronte dello stile, della qualità percepita, della tecnologia, della sicurezza e delle dotazioni dedicate alla guida in offroad. Il tutto puntando all’obiettivo del “Zero Emission Freedom” (“Libertà a zero emissioni”), come dimostra l’arrivo della Grand Cherokee Trailhawk 4xe in grado di percorrere l’impegnativo Rubicon Trail in modalità full electric. Grazie alla flessibilità della nuova architettura, la nuova Grand Cherokee viene proposta in due configurazioni con lunghezza e passo differenti e nella versione elettrificata. Mentre la Grand Cherokee a due file di sedili e la Grand Cherokee L a tre file di sedili presentano la stessa larghezza complessiva di 215 cm, la Grand Cherokee a due file presenta un passo di 296,4 cm, ovvero 12,7 cm più corto rispetto a quello della Grand Cherokee L (pari a 309 cm). Con una lunghezza complessiva di 491 cm, la versione a due file risulta 28,9 cm più corta rispetto ai 520,4 cm della Grand Cherokee L. Salendo a bordo della nuova Jeep Grand Cherokee si viene accolti da interni completamente nuovi, profondamente migliorati sul fronte dei materiali e delle dotazioni tecnologiche. La fascia frontale presenta nuove e più sottili bocchette del sistema di climatizzazione, una nuova consolle centrale e schermi digitali da 10,1 pollici (ovvero quadro strumenti digitale e radio touchscreen), nonché un esclusivo display interattivo da 10,25 pollici per il passeggero anteriore e un nuovo sistema di intrattenimento ad alta definizione per i passeggeri dei sedili posteriori con FireTV. Se la nuova Jeep Grand Cherokee diesel non vedrà mai la luce, la versione 4xe ibrida plug-in sarà tra le più apprezzate dalla clientela. Disponibile sulle versioni Grand Cherokee Limited, Trailhawk, Overland, Summit e Summit Reserve, il sistema di propulsione 4xe combina due motori elettrici, un pacco batterie da 400 volt, un motore turbo a quattro cilindri da 2,0 litri e una trasmissione automatica TorqueFlite a otto marce per garantire elevate prestazioni e massima efficienza. Nel complesso, il sistema 4xe eroga 375 cavalli.

