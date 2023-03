Stellantis: joint-venture al 50% tra Leasys e Free2move Lease, un milione di veicoli in flotta al 2026

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

A seguito degli accordi vincolanti firmati nel primo semestre del 2022, Leasys e Free2move Lease consolideranno le loro attività per dare vita a una nuova società di mobilità specializzata nel leasing operativo multimarca, di cui Stellantis e Crédit Agricole Consumer Finance acquisiranno ciascuno il 50% delle quote azionarie.



La nuova organizzazione societaria è stata annunciata da Philippe de Rovira, Chief Affiliates Officer di Stellantis, e Stéphane Priami, Vice Direttore Generale di Crédit Agricole responsabile dei Servizi Finanziari Specializzati e ceo di Crédit Agricole Consumer Finance.



Loading...

A partire dalla data di chiusura prevista per la prima metà del 2023, Richard Bouligny sarà il nuovo Presidente della NewCo mentre Rolando D’Arco ne assumera la guida, in qualità di ceo, a cui riporteranno Arnaud de Lamothe, Commercial Deputy ceo e Antoine Delautre Finance Deputy ceo. Il nuovo player della mobilità, che partirà con una flotta di circa 828.000 veicoli, sarà operativo in 11 Paesi e lavorerà con tutti i brand Stellantis ed altresì con un approccio multimarca.La missione della nuova società è diventare leader europeo nei servizi di mobilità, con un obiettivo di un milione di veicoli in flotta entro il 2026.Il completamento della transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, incluse le approvazioni normative. (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)