Stellantis, l’annuncio del ceo Tavares: a Cassino la piattaforma premium

Sarà lo stabilimento di Cassino ad ospitare la nuova piattaforma Stellantis per i modelli premium – BEV STLA Large – dell’intero Gruppo. Lo ha annunciato il ceo Carlos Tavares in visita agli stabilimenti in provincia di Frosinone. Storicamente casa dei modelli Alfa Romeo, a Cassino oggi si producono le Alfa Romeo Giulia e Stelvio e la nuova Maserati Grecale, con volumi che l’anno scorso hanno raggiunto le 55mila unità, dopo l’avvio della produzione del nuovo suv Maserati l’anno scorso.

STLA Large è una delle quattro piattaforme BEV su cui si fonda il piano di elettrificazione di Stellantis. Dare Forward 2030, la Medium è invece stata assegnata al polo di Melfi, in Basilicata. «Lo stabilimento di Cassino vanta una lunga tradizione di innovazione e tecnologia» ha ribadito il ceo Tavares. Cassino dunque «estenderà la propria attività alla produzione di veicoli basati sulla piattaforma BEV flessibile STLA Large» come evidenzia una nota del Gruppo.

La piattaforma

Il dettaglio dei modelli, in realtà, sarà condiviso in una fase successiva. «I veicoli basati sulla piattaforma STLA Large che stiamo progettando rivoluzioneranno l'esperienza di guida grazie a funzionalità e caratteristiche all'avanguardia e per questo – dice Tavares – confidiamo nella grande competenza dei nostri dipendenti e nel team manageriale di Stellantis per riuscire a raggiungere i nostri audaci obiettivi legati al costo e alla qualità».

Tavares parla poi del «supporto dei dipendenti di Cassino» e della «lungimiranza delle autorità locali e nazionali». Dopo il Windsor Assembly Plant in Canada, dunque, Cassino è il secondo stabilimento Stellantis ad ospitare linee di produzione di veicoli basati sulla piattaforma STLA Large.

La piattaforma è progettata per modelli in grado di garantire un'autonomia fino a 800 chilometri/500 miglia in modalità elettrica, in abbinamento con i moduli di propulsione elettrica (EDM) e i pacchi batteria modulari di Stellantis. Per i sindacati si tratta di notizia che rassicura sul futuro industriale del polo laziale.