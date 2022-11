Stellantis tra le migliori su Ftse Mib con buon andamento settore auto

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Stellantis è tra le migliori del FTSE MIB, in scia al buon andamento del settore auto anche nel Vecchio Continente . Infatti, oltre a Stellantis, a Milano sale anche Pirelli, mentre a Parigi viaggiano di buon passo Renault e Michelin e a Francoforte sono in aumento Volkswagen, Daimler e Bmw. Tornando a Stellantis, da una conferenza in India a cui ha partecipato il Ceo, Carlos Tavares, è emerso inoltre che il gruppo potrebbe considerare la possibilità di produrre veicoli elettrici in India, anche se non sono ancora state prese decisioni in questo senso.

«Finora l'Europa non è stata in grado di produrre veicoli elettrici a prezzi accessibili. Quindi la grande opportunità per l'India sarebbe quella di poter vendere auto compatte Ev a un prezzo accessibile, proteggendo la profittabilità», ha detto durante la sua prima visita in India da quando è stato nominato Ceo e spiegando che comunque «nulla è ancora deciso, ci stiamo pensando». Stellantis sta investendo molto nei veicoli elettrici e prevede di produrre decine di modelli nel prossimo decennio, ma il mese scorso il Ceo ha avvertito che i veicoli elettrici a batteria a prezzi accessibili potranno arrivare tra cinque o sei anni.