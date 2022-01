Stellantis / Maserati Granturismo Folgore

Le nuove Maserati GranTurismo e GranCabrio saranno le prime vetture ad adottare soluzioni 100% elettriche, saranno ingegnerizzate a Modena e realizzate presso il polo produttivo di Torino. I moduli batterie destinati a tutte le Maserati elettriche saranno, invece, prodotti presso lo stabilimento di assemblaggio Mirafiori Battery Hub di Torino. Naturalmente elettrificazione non significa perdita dei valori; Il suono infatti rimane un elemento iconico per Maserati: i prossimi modelli equipaggiati con motorizzazione a zero emissioni avranno una sonorità distintiva ed unica, così come accade per le vetture Maserati dotate dei tradizionali propulsori termici. Maserati entra nel campo dell’elettrificazione sviluppando internamente il proprio sistema di propulsione BEV attorno ad una tecnologia 800V all’avanguardia. Il design così sviluppato assicurerà la migliore esperienza di guida, consentendo prestazioni di riferimento e di lunga durata, e le migliori prestazioni di ricarica fino a 300 kW. Il sistema di propulsione Maserati Bev è un 800V di nuova generazione. Maserati si allontanerà dalla convenzionale tecnologia Igbt per essere la prima a introdurre, nel mercato automobilistico, gli inverters Sic ad alte prestazioni. Gli inverters sono il cuore del gruppo propulsore elettrificato essendo la giunzione di controllo tra batteria e motori. Attualmente gli inverters Silicon carbide sono utilizzati sulle vetture di Formula 1 e di Formula E. Grazie all’aumento della frequenza di switch, gli inverters Sic sono in grado di supportare motori più veloci, efficienti e leggeri offrendo una maggiore autonomia e migliorando le prestazioni. Maserati ha, inoltre, deciso di fornire, come standard, un’esclusiva configurazione di propulsione a 3 motori ad alte prestazioni.

