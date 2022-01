Stellantis / Maserati Grecale

Il 2022 sarà l'anno di debutto della Maserati Grecale, suv di segmento D con una lunghezza di circa 4.85 metri. La Grecale è stata mostrata per la prima volta nel 2020 in occasione della visita al Maserati Lab, centro di sviluppo di tutti i nuovi modelli del Tridente tra cui la futura gamma elettrica Folgore. Nonostante l'utilizzo condiviso della piattaforma Giorgio (quella di Alfa Romeo Stelvio e Giulia), la Grecale mostra anche in versione prototipo il salto di segmento rispetto al modello del Biscione, compresa la quella cura dei dettagli tipica del costruttore modenese. Grecale fa parte della “nuova era” Maserati, partita con la MC20 e pronta a portare in concessionaria entro il 2025 venti novità di cui tredici modelli inediti compresa la nuova gamma elettrica Folgore. Il tutto grazie ai 2,5 miliardi di euro stanziati per il rilancio del marchio che, all'interno del gruppo Stellantis, è l'unico del segmento luxury tra i 14 brand in portafoglio. Altro aspetto da non dimenticare deriva dai volumi attesi dalle vendite di Grecale, pronta a sfidare la Porsche Macan e al tempo stesso puntando al mercato delle flotte offrendo una soluzione a chi cerca un d-suv premium ibrido. Sotto il cofano della Grecale la motorizzazione 2.0 turbo benzina mild hybrid 48 volt da 300 cavalli con trazione integrale e cambio automatico ZF a 8 rapporti.

