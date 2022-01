Stellantis / Maserati MC20 elettrica Folgore

La versione elettrica della Maserati MC20 sarà svelata nel corso del 2022. Battezzata Folgore, denominazione che racchiuderà tutti i modelli elettrici, la MC20 a zero emissioni potrà contare su un sistema a 800 volt. Nell'attesa di scoprire la scheda tecnica ufficiale, dalle prime anticipazioni le prestazioni saranno di assoluto rilievo: solo 2,8 secondi per raggiungere i 100 km/h e in 8,4 secondi i 200 all’ora, mentre la velocità massima sarà superiore ai 300 km/h. Per quanto riguarda l'autonomia, la Maserati MC20 elettrica dovrebbe essere in grado di percorrere circa 380 chilometri con un pieno di elettroni.



