Stellantis, i modelli prodotti nel primo anno e quelli in arrivo

Il primo anno di vita di Stellantis ha visto l'arrivo di oltre dieci nuovi modelli, a cui si aggiungeranno le novità attese nel corso del 2022. Il gruppo ha pianificato investimenti per implementare le strategie di elettrificazione e software per sostenere i 14 marchi, a cui si aggiungeranno in futuro i nuovi modelli realizzati sull'inedita piattaforma STLA proposta in quattro diverse varianti. Tra le novità in arrivo nei prossimi anni anche la futura gamma rinnovata Lancia, dove non mancherà la nuova Delta elettrica.

1/17 3/17 Menu