Stellantis: nasce la nuova divisione retail. È anche online

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Stellantis & You, Sales and Services: ecco il nuovo nome commerciale per la divisione retail di Stellantis per Europa e Marocco.

Dopo la fusione tra Psa e Fca avvenuto a inizio anno, il gruppo annuncia il lancio della divisione retail che unisce Psa Retail (ex divisione retail di proprietà di Groupe Psa) con Motor Village (ex divisione retail di proprietà del gruppo Fca).

Nuovo nome: un punto di forza per l'offerta

La scelta del nome esprime il desiderio di essere i primi nella distribuzione automotive nei mercati di riferimento, oltre che rappresentare il benchmark indiscusso per la qualità dei servizi e la leadership nell’innovazione di settore. Inoltre, esso mira a rafforzare il senso di appartenenza degli 11.300 collaboratori di Stellantis & You, Sales and Services. Aiuterà inoltre a presentare i punti di forza del network e l’offerta specifica ai clienti finali nei 12 Paesi in cui opera (Europa e Marocco), sotto un unico e ambizioso banner.



Loading...

Un nuovo marketplace digitale all'avanguardia

Il nuovo sito è il punto d'accesso digitale in cui i clienti troveranno in pochi clic la suite completa di Stellantis & You, Sales and Services per le vendite di auto nuove e usate, i servizi di aftersale e noleggio.

Inoltre, il portale offre una comoda funzione di “e-reservation”, grazie alla quale il cliente può prenotare un’auto per tre giorni. Questa opzione sarà disponibile in Francia entro il 25 novembre 2021 e verrà progressivamente introdotta negli altri Paesi.

Il design del sito mette orgogliosamente in mostra il nuovo nome e l’identità di Stellantis & You, Sales and Services con un tono e uno stile rinnovati che incarnano la centralità dell’utente e il know-how, assi portanti alla base dello sviluppo di questo nuovo flagship digitale.



Roadmap: cambiamenti dei clienti e trasformazione energetica

Stellantis & You, Sales and Services, la seconda azienda in Europa per dimensioni nel settore della distribuzione automotive, ha fissato obiettivi ambiziosi nel suo percorso verso il 2030. Due sono i pilastri strategici principali: prevedere e accompagnare i cambiamenti nel comportamento dei clienti ed essere i primi nella trasformazione energetica.

Per accompagnare i clienti nel nuovo percorso, l’azienda retail di Stellantis intende raggiungere il 25% delle vendite online entro il 2030 e conseguire i massimi risultati di e-reputation nel settore.

Stellantis & You, Sales and Services ha l’obiettivo di migliorare le vendite e i servizi online e di potenziare la propria redditività del 50%, riducendo al contempo “l’impronta fisica” entro la fine del decennio.

Per soddisfare le necessità dei clienti attuali e realizzare i desideri delle generazioni future, Stellantis & You, Sales and Services sarà in prima linea nella transizione energetica collegata all’elettrificazione dei veicoli, sia nelle vendite che nell’aftersales, raggiungendo la neutralità al carbonio entro il 2030.