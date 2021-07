Stellantis, il nuovo capo della tecnologia arriva da Amazon Alexa

1' di lettura

Stellantis ha nominato Ned Curic chief technology officer (CTO), un manager che proviene da Amazon ed è attualmente vice presidente di Alexa Automotive cioè la divisione che punta a proporre alle case automobilistiche il sistema di comando vocale del colosso dell’e-commerce americano. Curic entrerà in carica a partire dal 30 agosto 2021e riporterà direttamente al ceo Carlos Tavares. il compito del nuovo Cto è la gestione di tutte le risorse relative alla tecnologia per il gruppo.

Ned Curic, si legge in una nota di Stellantis, è un esperto di innovazione e di auto connesse. Dal 2015 al 2017, Ned è stato in Toyota Connected, con gestione diretta di ingegneri programmatori, data scientist e designer. In precedenza è stato Chief Technology Officer di Toyota Motor North America, responsabile della pianificazione e dell’esecuzione della strategia di trasformazione digitale, dell’innovazione e della tecnologia avanzata, di dati, marketing digitale, ciclo di vita del cliente, di piattaforme per veicoli e tecnologie per auto connesse, di architettura d'impresa e relativi servizi.

