Stellantis, obiettivo la leadership nella mobilità sostenibile

5' di lettura

Per Stellantis la missione di diventare un leader della mobilità sostenibile è una delle priorità nei prossimi anni. Sul tema si è così espresso Santo Ficili, country manager di Stellantis in Italia. “La mobilità è chiamata a entrare in una nuova era di sostenibilità per il contrasto dei cambiamenti climatici che sono al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica, della stampa e dei governi anche in Italia. In questo contesto i veicoli elettrificati giocano un ruolo fondamentale e Stellantis vuole conquistare la leadership di questo mercato. Siamo già da ora pronti a proporre auto e veicoli commerciali accessibili, sicuri e sostenibili, con offerte differenziate e calibrate all'uso reale del cliente e delle sue esigenze. Infatti, siamo gli unici in grado di garantire una mobilità senza emissioni con formule d'acquisto e leasing cucite su misura, e per tutti i clienti, a partire dai 14 anni, con Citroen AMI, sino alle esigenze del mondo professionale con l'E-Ducato di Fiat Professional, senza tralasciare chi cerca l'avventura off-road a bordo di un suv Jeep o il confort premium con DS. La forza di Stellantis e dei suoi brand è presidiare ogni segmento e di saper evolvere in continuità con un passato di tradizione: un'eredità impegnativa per una sfida entusiasmante”.

Santo Ficili

Una gamma di proposte ad ampio respiro

Oggi Stellantis è infatti l'unico player del mercato capace di garantire una mobilità senza emissioni con formule d'acquisto e di leasing che spaziano da 1 giorno a 5 anni e per tutte le fasce d'età, a partire dai 14 anni per Citrorn AMI, con una gamma così eterogena da poter soddisfare ogni esigenza. Inoltre Ami, ha sviluppato un ecosistema digitale che propone un'esperienza inedita con un percorso 100 % online, semplice ed intuitivo, con lo scopo di semplificare la vita nell'accesso alla mobilità. Un processo all'avanguardia, facile e veloce che si completa in pochi passaggi. Ami -100% electric rende possibile l'intero processo di acquisto 100 % online, con pochi clic, in ogni istante, ovunque, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il portfolio di Stellantis, poi, è certamente in grado di offrire proposte di mobilità esclusive e sostenibili per soddisfare le esigenze dei clienti in continua evoluzione. Alla crescita della domanda di elettrificazione, Stellantis risponde con 29 modelli elettrificati già disponibili e prevede di introdurre altri 11 veicoli entro la fine di quest'anno. Inoltre, ogni nuovo modello globale in arrivo entro il 2025 avrà una versione elettrificata.

Loading...

Mokka

La mobilità elettrica ideale per l'uso quotidiano

L'offerta di Stellantis è già completa nel segmento B, in cui i modelli del gruppo hanno raccolto numerosi riconoscimenti. La Opel Corsa-e, vincitrice del premio AutoBest 2020 e Volante d'Oro 2020, democratizza la mobilità elettrica e può essere utilizzata tutti i giorni, mentre la Peugeot e-208, Auto dell'Anno 2020 offre un design unico e distintivo e una tecnologia rivoluzionaria, un perfetto esempio del Power of Choice. Per chi volesse un suv compatto, l'ideale anche nell'utilizzo urbano, la risposta si Stellantis è la Peugeot e-2008 che traccia una nuova strada nel segmento di riferimento grazie all'eleganza dello stile, alla tecnologia raffinata e la libertà di scelta per quanto riguarda le alimentazioni.

Citroen

Stile e tecnologia per delle auto compatte e versatili

Il pubblico ha apprezzato da subito la nuova Citroen E-C4 – 100% Electric, vettura compatta di nuova generazione che sovverte i codici del suo segmento, distinguendosi per il design audace e un confort di riferimento, cui si affiancherà entro l'anno, sempre nel segmento C premium, la nuova DS 4 E-Tense, una vettura esclusiva che anticipa i modelli DS di seconda generazione in arrivo, a cui aggiunge un concentrato di tecnologia di assoluta avanguardia accompagnato da un design di tipo scultureo oltre che molto avveniristico.

DS

La Nuova 500, l'elettrica la più venduta in Italia a febbraio

In tema di mobilità cittadina occorre citare la Fiat Nuova 500, l'icona urbana per eccellenza, tecnologica, digitale, sempre connessa è stato il modello full electric più venduto in Italia a febbraio. La terza generazione della vettura che è motorizzato l'Italia è dotata di batteria da 42kWh e motore da 118 cv che le consente la velocità massima autolimitata di 150 kmh e una accelerazione in 9.0 secondi da 0-100 kmh, e di 3.1 secondi nello 0-50 kmh. L'autonomia è di 320 km che diventano 460 km nell'uso urbano. La Nuova 500 è disponibile anche nella versione da 70 kW con accelerazione da 9,5 sec 0-100 kmh e una velocità che è autolimitata a 135 kmh accreditata di 180 km di autonomia.