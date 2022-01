Stellantis / Opel Astra

La sesta generazione di Opel Astra si presenta con uno stile completamente rinnovato e importanti novità tecnologiche nonché una gamma motori che comprende anche una versione ibrida alla spina (Phev). La nuova generazione della media tedesca deriva da un progetto che ha avuto avvio prima della nascita del gruppo Stellantis (avvenuto nel gennaio 2021) al quale il marchio appartiene, arrivando però in concessionaria solo da gennaio 2022. Numerosi gli elementi condivisi invece con i marchi dell’ex gruppo Psa dato che è frutto proprio di una collaborazione prima che ne diventasse membro stesso. Le dimensioni sono circa le stesse della precedente generazione: lunga 4.374 mm e larga 1.860, un passo di 2.675 mm (aumentato di 13 mm rispetto alla versione precedente) e una capacità del bagagliaio di 422 litri. Ma a cambiare è la gestione dello spazio che ha favorito una maggiore abitabilità di bordo. Esteticamente si nota subito l’apparenza al nuovo corso stilistico del marchio con il frontale che presenta un’integrazione tra calandra e fari (il Vizor), lo stesso visto sul nuovo suv Mokka. I gruppi ottici ospitano la nuova tecnologia Intelli Lux a Led. Negli interni si nota un’evoluzione nel design e nelle tecnologie di bordo. Il conducente può ora contare su un doppio display integrato da 10 pollici ciascuno, uno per la strumentazione e l’altro touch per l’infotainment. Di serie sono già disponibili i protocolli Android Auto e Apple Car Play. Importante novità della sesta generazione di Opel Astra è la gamma motori che ora comprende anche due versioni elettrificate alla spina, le Plug-in Hybrid (Phev). Infatti, fin dall’inizio delle vendite, la compatta tedesca è disponibile con potente trazione elettrica ibrida plug-in e con efficienti motori benzina e diesel. La potenza va da 81 kW (110 cv) a 96 kW (130 cv) per le versioni benzina e diesel e fino a una potenza di sistema di 165 kW (225 cv) per le versioni ibride plug-in. Il cambio a sei rapporti è di serie sulle unità benzina e diesel, mentre il cambio automatico a otto rapporti (elettrico sulle vetture ibride plug-in) è in opzione sui motori più potenti.

