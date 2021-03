Stellantis parte col piede giusto: risultati «forti» nel 2020. Un miliardo agli azionisti Margini in positivo per Fca e Psa, con un quarto trimestre record per la casa italo-americana. Il ceo Tavares: «Stellantis debutta in alto ed è pienamente concentrata sul raggiungimento delle sinergie preannunciate» di Alberto Annicchiarico

Risultati definiti «forti» nel 2020 nonostante la pandemia. Per Fca e Psa, dal 16 gennaio insieme sotto il marchio Stellantis, margini in positivo con un quarto trimestre record per la casa italo-americana. Per Fca, quindi, Ebit adjusted a 3,7 miliardi e margine al 4,3%. Utile in pareggio ma nella versione adjusted a 1,9 miliardi. Quanto a Psa utile operativo adjusted di gruppo a 3,685 miliardi, in calo del 41,7% e per la divisione automotive -33% a 3,377 miliardi. Ma per i francesi questo significa che è stata raggiunta una «elevata redditività, nonostante il Covid-19, con margine operativo adjusted delle attività auto al 7,1%», si legge nella nota. Utile netto di gruppo a 2,2 miliardi (in calo dai 3,5 del 2019), record nel secondo semestre per le attività Auto con margine operativo adjusted al 9,4%. Infine, posizione finanziaria netta delle attività Auto positiva per 13,2 miliardi.

Riguardo al quarto trimestre record di Fca va registrato il record di gruppo e in Nord America, con un Ebit rettificato rispettivamente a 2,3 miliardi di euro e 2,2 miliardi e margini all’8,2% e all’11,6%. Free cash flow industriale a 3,9 miliardi. Certo i ricavi hanno risentito dell’anno pandemico, e non poteva essere diversamente: Fca ha realizzato nel 2020 ricavi pari a 86,6 miliardi, in calo del 20% rispetto all'anno precedente, quelli del gruppo Psa ammontano a 60,7 miliardi, il 18,7% in meno. In rialzo il titolo in avvio a Piazza Affari, poco sotto il 3% per poi perdere slancio a +1,8% intorno alle 10.

«Questi risultati - ha commentato il ceo, Carlos Tavares - dimostrano la solidità finanziaria di Stellantis, che nasce da due gruppi sani e forti. Stellantis debutta in alto ed è pienamente concentrata sul raggiungimento delle sinergie preannunciate».

Stellantis stima di chiudere il 2021 con un margine operativo adjusted al 5,5-7,5%, «assumendo che non vi siano lockdown significativi dovuti al Covid-19». È quanto indica il gruppo come guidance 2021 nella nota con cui sono stati pubblicati i conti 2020 di Fca e Psa. Il raggiungimento di tale target è stato indicato in un quadro nel quale per il mercato dell'auto si prevede una crescita dell'8% in Nord America, del 20% in Sudamerica, del 10% in Europa, del 3% in Medio Oriente e Africa, del 3% in India e Asia Pacifico e del 5% in Cina.

Intanto il Consiglio di Amministrazione di Stellantis, in relazione all'Amendment al Combination Agreement dello scorso settembre ha approvato la distribuzione di 1 miliardo di euro agli azionisti, previa approvazione da parte dell'assemblea del 15 aprile prossimo.