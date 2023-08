Stellantis, partnership allo studio per rafforzarsi sul mercato cinese

Ascolta la versione audio dell'articolo

Stellantis starebbe valutando un accordo con un partner cinese di veicoli elettrici poiché la seconda casa automobilistica europea per vendite cerca di rafforzare la propria presenza nel più grande mercato automobilistico del mondo. Si tratta di indiscrezioni raccolte da Bloomberg e non ci sono conferme. Il gruppo nato nel 2021 dalla fusione tra Psa e Fca sembrerebbe avere esplorato la fattibilità di un’intesa con Zhejiang Leapmotor Technologies (in trattativa con il Gruppo Volkswagen per una piattaforma EV da dedicare al marchio Jetta).

Stellantis starebbe valutando opzioni diverse: investire in un produttore locale di veicoli elettrici e in una partnership commerciale per crescere in Cina, secondo le fonti consultate. Leapmotor è un’azienda con base ad Hangzhou, che progetta e costruisce automobili elettriche è stata fondata nel 2015 dall’ingegnere e imprenditore Zhu Jiangming. Nel 2022 ha consegnato oltre 111mila vetture, con una crescita del 154%.



Non è stata presa alcuna decisione definitiva. Una partnership si adatterebbe alla strategia “asset light” per la Cina, lanciata dal ceo di Stellantis, Carlos Tavares, dopo che la società ha interrotto la produzione nel suo unico stabilimento Jeep in Cina lo scorso anno e ha valutato la fine di tutta la produzione automobilistica nel paese. Tavares ha dichiarato a luglio di essere soddisfatto della sua decisione di ridimensionare, affermando che i rivali Volkswagen e General Motors sono «sotto pressione» sul mercato del Dragone per la guerra dei prezzi in corso da mesi. Il mese scorso proprio Volkswagen ha dichiarato di voler investire 700 milioni di dollari in Xpeng per sviluppare congiuntamente due nuovi modelli elettrici per il mercato cinese.

Intanto è ripresa mercoledì mattina la produzione nello stabilimento automobilistico Stellantis Cassino Plant. Al termine delle ferie sono tornati al lavoro tutti i 2.850 dipendenti: di questi ben 2.375 sono in regime di Contratto di solidarietà, prorogato il 31 luglio scorso per 8 mesi, fino al 14 marzo 2024. La misura riguarda in pratica tutti ad eccezione dei 440 lavoratori del reparto Plastica Plance e dei 400 delle Presse in quanto lavorano anche per la produzione di Tonale che viene realizzato a Pomigliano d’Arco.

Nei capannoni del sito di Piedimonte San Germano sono ripartite sia le linee di Alfa Romeo Giulia e Stelvio, sia quelle di Maserati Grecale e del suo allestimento ’Folgore’ cioè su piattaforma elettrica. La produzione complessiva attuale si attesta sui 600 pezzi al giorno a fronte di una capacità produttiva di poco superiore a mille pezzi al giorno.