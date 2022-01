Stellantis a passo rapido, Jefferies alza obiettivo di prezzo

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - In una seduta fiacca per le Borse europee (il FTSE MIB è attorno alla parità) e poco mossa per i titoli europei dell'auto (-0,07% l'Euro Stoxx 600 di settore), a Piazza Affari Stellantis si mette in luce, dopo che gli analisti di Jefferies hanno alzato l'obiettivo di prezzo da 22-26 euro per azione a 25-29 euro. Più nel dettaglio, Jefferies ha rivisto al rialzo da 22 a 25 euro il target price delle azioni quotate a Parigi (attualmente scambiate a circa 18,55 euro per azione) e da 26 a 29 euro quello delle azioni quotate a Milano (che valgono circa 18,57 euro).

«Stellantis non ha ancora catturato l'immaginazione degli investitori. Le azioni hanno seguito quelle del settore auto, ma i multipli sono del 45-60% sotto quelli di Ford e General Motors. Vogliamo vedere questa situazione come un'anomalia che l'azienda ha l'opportunità di correggere quest'anno, continuando a mettere in atto la strategia e dando ulteriori chiarimenti sulle ambizioni del gruppo fino al 2030», spiegano gli esperti. Un'occasione per dare ulteriori informazioni sarà la pubblicazione dei dati del 2021, a fine febbraio. Jefferies per l'anno fiscale prevede ricavi per 151,4 miliardi e un Ebit proforma adjusted di 15,9 miliardi, con un margine del 10,5%. «Stellantis l'anno scorso ha fatto meglio delle conglomerate rivali, come Volkswagen, ma sul fronte dei multipli è ancora indietro», spiega Jefferies, che vede margini di miglioramento nel corso del prossimo anno.