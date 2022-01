Stellantis / Peugeot 308

Peugeot 308 mostra un'identità alto di gamma, confermando l'originale dinamismo e proponendo una rinnovata abitabilità interna. Tecnologie di ultima generazione alzano il livello della connettività di bordo, ancora più intelligente ed integrata nel nuovo i-Cockpit 3D e con l'inedito i-Connect Advanced. Grazie al sistema i-Connecti il guidatore può definire e salvare le sue preferenze di visualizzazione, di ambiente e di regolazioni, con capacità di memorizzazione per 8 profili e, soprattutto, può gestire con comandi vocali diverse funzioni dell'auto. Il capitolo sicurezza vede un elenco di sistemi ADAS pronti per garantire in maniera autonoma viaggi sotto il segno della serenità. Lo dimostra la frenata automatica di emergenza, di serie su tutti gli allestimenti ed in grado di rilevare pedoni e ciclisti, sia di giorno sia di notte, da 7 a 140 km/h di velocità. Peugeot 308 è ordinabile con diversi allestimenti e scegliendo tra differenti motorizzazioni che vanno dal benzina al Diesel per arrivare all'inedita propulsione ibrida plug-in, per un totale di 21 combinazioni possibili tra motori e allestimenti.

