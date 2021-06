Stellantis in rosso, Peugeot sotto inchiesta per dieselgate in Francia

2' di lettura

Stellantis in calo a Piazza Affari sulla notizia dell’inchiesta in carico a Peugeot. Dopo un avvio incerto, le azioni della casa auto, che controlla l’azienda francese, hanno accelerato al ribasso, arrivando a cedere oltre il 2%. Nella tarda serata di mercoledì 9 giugno è emerso che nell’ambito dell'inchiesta giudiziaria riguardante diverse case automobilistiche iniziata nel 2016 e 2017, Peugeot, interamente controllata da Stellantis, è stata messa “en examen” dal Tribunale Giudiziario di Parigi per accuse di frode ai consumatori in merito alla vendita in Francia di veicoli diesel Euro 5 tra il 2009 e il 2015. L'inchiesta ha coinvolto in Francia anche Renault e Volkswagen.

Come spesso avviene nelle inchieste penali francesi, Peugeot dovrà pagare una cauzione di 10 milioni di euro (dei quali 8 milioni per il potenziale pagamento danni e sanzioni e 2 milioni a garanzia la rappresentanza della società in tribunale), e dovrà fornire una garanzia bancaria di 30 milioni di euro dedicata al potenziale risarcimento di danni. L’azienda francese sta valutando le opzioni di difesa anche a questo proposito. Nell'ambito della stessa inchiesta, altre due aziende del gruppo, Citroën S.A. e Fca Italy, sono state citate a comparire davanti al Tribunale Giudiziario di Parigi, rispettivamente il 10 giugno e nel mese luglio.

Loading...

Gli analisti di Equita, comunque, ribadiscono la raccomandazione di ‘Buy’ sulle azioni di Stellantis, indicando un target di prezzo a 20 euro. «La notizia è ovviamente negativa, ma le dimensioni del rischio allo stato attuale appaiono modeste», hanno valutato gli esperti della sim. Anche Banca Akros è convinta che le conseguenze finanziarie dell’inchiesta siano limitate, per cui alla fine non impatteranno più di tanto sulle azioni. Banca Akros ha confermato la raccomandazione di ‘Buy’ con target di prezzo a 18,4 euro.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)