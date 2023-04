Stellantis sale anche se deludono i dati sulle immatricolazioni di marzo

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Stellantis poco brillante ma in terreno positivo all'indomani dei dati sulle vendite di auto in Nord America e in alcuni mercati chiave europei, come l'Italia. I titoli si sono mossi in maniera cauta in avvio per poi cercare di prendere maggiore forza, in una giornata in cui le Borse europee sono in rialzo nonostante i timori legati all'inflazione, dopo la fiammata del prezzo del greggio, sulla scia dell'annuncio di un taglio della produzione da parte dei paesi Opec+.

Vendite in calo del 9% in Nord America a marzo

Ieri, Stellantis ha reso noto di aver registrato a marzo un calo del 9% delle vendite in Nord America, che rappresenta circa il 30% dei volumi e il 60% dell'Ebitda del gruppo. Banca Akros sottolinea che Oltreoceano hanno sottoperformato i marchi Jeep e Ram, molto importanti per quel mercato, e questo è visto come un segnale «negativo» soprattutto in ottica margini. Cauta anche Intermonte che dà «una lettura non positiva dei dati in quanto il Nord America è il principale motore degli utili del gruppo». Intanto, gli analisti di Equita indicano di aspettarsi «che la sottoperformance di Stallantis in Europa (per il più lento recupero su logistica e shortage) e negli Stati Uniti (per problemi produttivi) venga progressivamente almeno in parte recuperata nel corso dell'anno».

In Italia, balzo delle immatricolazioni ma sotto il mercato

Per quanto riguarda l'Europa, in Italia (che vale circa il 9% dei volumi del gruppo) Stellantis a marzo ha registrato 58.986 immatricolazioni, in crescita del 35,37%, quando il mercato è cresciuto del 40 per cento. In Francia (circa 11% dei volumi), Stellantis ha visto le immatricolazioni auto salire del 26% a 57mila unità a marzo, quando i veicoli commerciali hanno segnato un -14% a 14mila unità. Questa mattina, inoltre, Stellantis ha ufficializzato la riorganizzazione dei servizi finanziari e di leasing in Europa. Nasce così Stellantis Financial Service (già Banque PSA Finance) con Leasys scelto come marchio per la nuova entità che vede il consolidamento delle attività di Leasys e di Free2move Lease.