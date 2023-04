Stellantis sale ancora in Borsa, buone indicazioni da Tavares in assemblea

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Stellantis verso il terzo rialzo consecutivo in Borsa che sta portando le quotazioni ad agganciare i 17 euro tra l'ottimismo espresso dal ceo Tavares nel corso dell'assemblea dei soci e l'approccio positivo degli analisti di Jefferies sul settore. Nel suo intervento davanti agli azionisti, in particolare, Carlos Tavares ha fornito indicazioni positive sull'andamento del business soprattutto sul fronte delle sinergie nette derivanti dalla fusione Fca-Peugeot «pari a 7,1 miliardi di euro, molto superiori all'impegno preso quando e' stata decisa la fusione» (5 miliardi). Il manager ha espresso anche fiducia sulle prospettive di crescita e sulla capacità di resilienza del gruppo automobilistico. Tavares ha insistito a sottolineare anche il forte "pricing power" di Stellantis in Nord America in questa fase proprio in un momento il sentiment di mercato è influenzato da uno scenario di prezzi in calo negli Stati Uniti e in cui Tesla sta intervenendo sui prezzi. Il gruppo americano ha annunciato nuovi ribassi sui suoi veicoli Model 3 e Model Y nel mercato europeo, in Istraele e Singapore.

«Le indicazioni di Tavares non sono state molto circostanziate, ma suggeriscono un andamento meno negativo del previsto rispetto alle previsioni nostre e di consenso per il 2023 (calo dell’adjusted Ebit di circa il 15% con un livello di circa 20miliardi) - segnala Intermonte -. Allo stesso tempo, la revisione al ribasso dei prezzi da parte di Tesla in Europa (segue la revisione implementata negli Stati Uniti dello scorso fine settimana) potrebbe incrementare la pressione competitiva del settore». Secondo qualche operatore comunque i titoli dell'automotive sono anche supportati dalle valutazioni degli analisti di Jefferies che hanno alzato il target di prezzo sui titoli di molti costruttori a cominciare da Bmw e Mercedes-Benz portando a 23,31 dollari il target su Stellantis che resta "buy" per il broker.