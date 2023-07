Stellantis sale dopo l'annuncio di una nuova gigafactory in Usa con Samsung

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor ) - Stellantis guadagna terreno a Piazza Affari dopo l'annuncio della firma di un protocollo d'intesa con Samsung Sdi per la realizzazione di una nuova gigafactory per la produzione di batterie negli Usa. Si tratterà della seconda joint venture con Samsung, nonché del terzo impianto di batterie in Nord America, e «contribuirà a raggiungere l'obiettivo di offrire almeno 25 nuovi veicoli elettrici a batteria per il mercato nordamericano entro la fine di questo decennio», come ha rilevato l'a.d. Carlos Tavares. «Stiamo continuando a incrementare la nostra capacità negli Stati Uniti - ha aggiunto - e stiamo compiendo i prossimi passi per raggiungere l’obiettivo di azzerare le nostre emissioni di carbonio entro il 2038». «La costruzione di un nuovo stabilimento era attesa - notano gli analisti di Intermonte -: lo scorso ottobre, Mark Stewart, ceo di Stellantis North America, prevedeva che l'azienda potrebbe aver avuto necessità di un terzo impianto entro la fine del 2026-inizio 2027 dato l’andamento di mercato».

La notizia è «neutrale» secondo gli esperti di Banca Akros, che ricordano che «nessun dettaglio finanziario è stato rivelato». Stellantis, in ogni caso, per poter raggiungere i propri obiettivi di vendite di veicoli elettrici, deve «assicurarsi circa 400 GWh in termini di capacità delle batterie».