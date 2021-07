Stellantis salva la fabbrica inglese della Vauxhall a Ellesmere Port: produrrà veicoli elettrici

3' di lettura

Al via una nuova era elettrica per la fabbrica Vauxhall di Ellesmere Port. Stellantis, che ha ereditato il brand inglese, ha annunciato un investimento di 100 milioni di sterline a favore dell'impianto, grazie al quale lo stabilimento entrerà in produzione di veicoli elettrici.

Ellesmere Port sarà il primo stabilimento Stellantis in cui, entro la fine del prossimo anno, saranno prodotti veicoli commerciali e per il trasporto passeggeri totalmente elettrici a batteria dei marchi Vauxhall, Opel, Peugeot e Citroën, destinati tanto al mercato interno quanto all'esportazione. Il fatto di dedicarsi alla produzione di veicoli elettrici rappresenta un ulteriore passo per seguire la decisione del governo britannico di cessare la vendita di veicoli a benzina e diesel a partire dal 2030.

I nuovi e-van

Nella fabbrica britannica, a partire dalla seconda metà del prossimo anno, saranno prodotti i seguenti veicoli full-electric commerciali per il trasporto merci e passeggi. In pratica un solo modello declinato in varie versione e marchio Vauxhall, Opel, Citroën e Peugeot. : uno medio e una taglia più grande. La verriante lcv prenderà le seguenti denominazioni: Vauxhall Combo-e Opel Combo-e Peugeot e-Partner Citroën e-Berlingo. La versione per il trasporto passeggeri invece si chiamerà Vauxhall Combo-e Life Opel Combo-e Life Peugeot e-Rifter Citroën e-Berlingo. Questi veicoli commerciali leggeri e le loro varianti per il trasporto passeggeri sono tutti alimentati da un motore da 100 kW (136 CV), abbinato a una batteria agli ioni di litio da 50 kWh.

