Borsa, Stellantis scatta in vetta al Ftse Mib: schiarita nel dialogo con sindacato Usa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Stellantis preme sull'acceleratore a Piazza Affari e, con un rialzo arrivato anche oltre i due punti, è in vetta al FTSE MIB, facendo meglio del comparto auto europeo, che viaggia a passo lento. Dagli Stati Uniti arrivano notizie in certa misura confortanti sul braccio di ferro con United Auto Workers , il maggiore sindacato americano del settore auto, sul rinnovo del contratto. Lo stallo delle trattative, con l'ultima proposta dei "Big 3" di Detroit (Stellantis, Ford e Gm) rigettata da Uaw lo scorso fine settimana, di recente ha aggiunto volatilità al titolo. Secondo il Detroit News, nella notte è stato raggiunto un accordo di massima tra Stellantis e il sindacato su alcuni punti chiave della trattativa (salute e sicurezza) e la casa automobilistica sarebbe pronta a presentare una nuova proposta di contratto prima di giovedì, giorno in cui scade il contratto attualmente in vigore.

Shawn Fain, presidente di Uaw, ha fatto sapere che senza una bozza di accordo, i lavoratori incroceranno le braccia a partire da giovedì. «Il rischio di uno sciopero a partire dal 14 settembre è ancora esistente. Ci aspettiamo una certa volatilità sul titolo nei prossimi giorni», spiegano gli analisti di Mediobanca Securities. Secondo le stime della società di consulenza Anderson Economic Group, uno sciopero di 10 giorni potrebbe pesare per 1,1 miliardi di dollari sull'economia della regione. «C'è ancora molto lavoro da fare, ma sappiamo che Stellantis e l'Uaw hanno un interesse comune in queste discussioni: raggiungere un accordo che garantisca il futuro dei dipendenti e delle loro famiglie», ha detto Tobin Williams, vicepresident senior delle risorse umane di Stellantis in Nord America, dicendo che «siamo sulla buona strada e rimaniamo impegnati a raggiungere un accordo di massima senza un'interruzione del lavoro che avrebbe un impatto negativo sui nostri dipendenti e sui nostri clienti».

A settembre 2019 circa 50.000 lavoratori di Gm negli Stati Uniti avevano scioperato per sei settimane e, nel quarto trimestre di quell'anno, lo stop aveva provocato un calo della produzione di circa 191.000 veicoli con un impatto di 2,6 miliardi di dollari sull'Ebit rettificato del gruppo. «Gm ha una quota maggiore del mercato statunitense rispetto a Stellantis, circa il 17% contro circa il 12%, e Stellantis può contare su margini Ebit più elevati (17,5% nel primo semestre 2023 contro il 9,7% di Gm). Riteniamo che uno sciopero nelle fabbriche Stellantis possa avere un impatto di 125-150 milioni di dollari per giorno lavorativo perso», commentano gli analisti di Banca Akros, sottolineando che «si ritiene che la notizia sia scontata, ma un eventuale sciopero avrebbe un impatto forte e negativo sui risultati».