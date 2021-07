Stellantis, margini maggiori del previsto nel 2021. Nuovo piano per elettrificazione

2' di lettura

I margini di profitto operativo rettificati di Stellantis per la prima metà del 2021 dovrebbero «superare il range di previsione tra il 5,5% e il 7,5% precedentemente comunicato per i margini dell'intero anno, nonostante le perdite di volume rispetto ai tassi di produzione pianificati». Stellantis , in netto calo a Piazza Affari per i free cash flow industriali negativi attesi per i volumi di produzione inferiori alle previsioni, oggi nel primo pomeriggio terrà l’evento EV Day, sulla strategia in tema di elettrificazione.



Nell'attesa, il megagruppo, quarto costruttore mondiale, ha anticipato le previsioni preliminari sulle performance commerciali nel primo semestre del 2021 e alcuni risultati finanziari, spiegando di attendersi «un margine solido per la prima metà del 2021, grazie all'andamento positivo dei prezzi e al mix di prodotto favorevole». Stellantis, si legge ancora, ha inoltre «risposto energicamente alle limitazioni dei volumi causate dalla carenza di semiconduttori, implementando misure di controllo dei costi estremamente efficaci». Ed è «grazie a queste misure» che, per la prima metà del 2021, «in linea con le aspettative comunicate nella conference call sui risultati del primo trimestre 2021, Stellantis si attende free cash flow industriali negativi a causa dell'impatto negativo prodotto dai volumi di produzione inferiori alle previsioni sul capitale circolante netto».

Quanto alle proiezioni fino a fine anno, «un inizio molto promettente nell'attuazione delle sinergie, processo ben avviato a superare l'obiettivo del primo anno, dovrebbe contribuire in misura sostanziale alle performance dell'intero anno in termini di cash flow, che si prevedono tuttora positive».

Ev Day al via

L’amministratore delegato Carlos Tavares renderà nota la strategia completa di Stellantis in tema di elettrificazione. I punti salienti delle presentazioni - spiega l’azienda - riguarderanno considerevoli investimenti nelle tecnologie di elettrificazione e nel software connesso; il mantenimento di livelli di efficienza ai vertici del settore grazie alle sinergie ricavate dalla fusione; prodotti elettrificati competitivi in grado di valorizzare il carattere unico di ogni marchio del Gruppo; l’offerta di una gamma completa di soluzioni per clienti privati, aziende e flotte, volte a semplificare la gestione dei veicoli Bev (le auto elettriche a batteria, ndr) per gli acquirenti; piattaforme Bev-by-design e moduli di propulsione elettrica flessibili, in grado di coprire un ampio insieme di segmenti di veicoli e di creare efficienze ed economie di scala; batterie per Ev all’avanguardia in termini di costo ed efficienza energetica».