Stellantis trasformerà Mirafiori in «green campus». Investimento tra 150 e 200 milioni

I punti chiave Obiettivo zero emissioni entro il 2038

La sedeStellantis di Mirafiori a Torino entra a far parte del programma grEEn-campus per la trasformazione dei luoghi di lavoro e che mira a rafforzare le radici delle funzioni dedicate alla progettazione, alla R&D e degli enti centrali di Stellantis attraverso progetti innovativi, sostenibili e collaborativi. L’obiettivo è quello di creare un luogo di lavoro collaborativo e a zero emissioni di carbonio entro la fine del 2025. Mirafiori è la terza sede Stellantis a essere inserita nella prima fase del programma, dopo quelle di Poissy in Francia e Russelsheim in Germania.



«Con ogni nuovo grEEn-campus, stiamo ridisegnando i nostri edifici iconici per renderli più in linea alle nostre nuove modalità di lavoro ibride, considerato che un numero significativo dei nostri colleghi sta sfruttando la flessibilità del lavoro agile, e al contempo contribuire a ridurre le emissioni di carbonio dell'azienda», ha dichiarato Xavier Chereau, Chief Human Resources & Transformation Officer di Stellantis. «Desideriamo offrire ai nostri dipendenti un'esperienza completamente rinnovata in termini di tempo trascorso in sede incoraggiando scambi interni e con altre aziende che promuovano lo sviluppo congiunto e l'intelligenza collettiva, integrando l'esperienza del lavoro da remoto. Si tratta di un progetto ambizioso, sia per l'azienda che per i dipendenti, che ci aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo di azzerare le emissioni di carbonio e diventare un luogo ideale in cui lavorare», ha aggiunto.

Come spiegato in una nota, la riprogettazione degli edifici storici, combinata alle altre iniziative intraprese da Stellantis, contribuisce all'obiettivo di diventare un'azienda a zero emissioni nette di carbonio in tutti gli ambiti, entro il 2038, con una compensazione percentuale a una cifra delle emissioni rimanenti.

Dopo la loro apertura, i nuovi immobili destinati a ospitare gli uffici saranno a energia positiva. Inoltre, gli edifici ristrutturati e già esistenti puntano a raggiungere la neutralità carbonica nei consumi.

Le sedi grEEn-campus forniranno prestazioni energetiche e termiche all'avanguardia tramite: integrazione di pannelli fotovoltaici nell'architettura; impiego di tecnologie di ventilazione a bassissimo consumo; riutilizzo dei materiali; scelte architettoniche che assicurano efficienza ambientale, resilienza e adattabilità all'evoluzione del clima; ampi spazi verdi che contribuiscono alla regolazione termica e al benessere dei dipendenti.