Stellantis, tutti i modelli elettrificati marchio per marchio da Alfa Romeo a Jeep e Chrysler

L'elettrificazione dei marchi premium Lancia e DS

L'adeguamento alla nuovo mobilità sostenibile riguarderà anche i due marchi premium e cioè Lancia e DS del costruttore europeo e americano. Il marchio italiano che attualmente ha un solo modello la Ypsilon, non prevede nuovi modelli fino al 2023. Ma sarà elettrificato al 100% a partire dal 2024, mentre dal 2026 i nuovi lanci riguarderanno esclusivamente modelli elettrici: un BEV a cui si aggiungerà un crossover compatto nel 2026 e una hatchback compatta elettrica nel 2027. Il brand francese, invece, sarà riconvertito in un marchio di auto esclusivamente a batteria già a partire dal 2024 con modelli da definire. Fiat e Abarth fra commerciali e un berlinette sportive Fiat dovrà mantenere la simpatica 500 come unico modello elettrico della sua gamma almeno fino al 2024, mentre Fiat Professional presenterà in anteprima due nuovi veicoli commerciali completamente elettrici nel 2022, incluso forse il Doblò di nuova generazione. Ciò significa che non vedremo almeno per ora una versione BEV o PHEV del successore 500X. Per gli appassionati di berlinette con vocazione hot come le attuali Abarth, invece, dovranno aspettare molto più a lungo per vedere un'auto ad alte prestazioni derivata della Fiat 500 elettrica

Jeep, il plug-in del nuovo Grand Cherokee

Dopo il successo della gamma plug-in che rappresenta ormai il 70% delle vendite in Europa, Jeep la griffe più internazionale del gruppo Stellantis lancerà un PHEV nel corso del 2021. Si tratterà del nuovo Grand Cherokee a quattro e sette posti, mentre per il primo modello completamente elettrico nel 2023 che potrebbe essere il Wrangler elettrico a cui si aggiungerà dall'atteso B-Suv

Maserati e una gamma completamente nuova

Come già sappiamo, la Casa del Tridente è da tempo impegnata a preparare la sua gamma completamente rinnovata. Accanto a diversi modelli mild-hybrid, il brand di lusso italiano lancerà infatti un veicolo completamente elettrico nel 2022 e un altro nel 2023. Di sicuro si tratterà della nuova GranTurismo, una berlinetta sportiva declinata in versione anche cabrio e del suv compatto Grecale che è stato confermato verranno proposto anche nelle varianti BEV a cui dovrebbe aggiungersi la versione 100% elettrica della supercar MC20.

Opel & Vauxhall e Peugeot: tutti i programmi green

Opel & Vauxhall avrà una gamma completamente elettrica entro il 2028, quindi il lancio di un modello BEV entro la fine del 2021 e i due lanci di PHEV per il 2022 non sono gli unici previsti in futuro. Peugeot, invece, si prepara a gestire tanti lanci nei prossimi due anni, con un BEV e un PHEV nel 2021 entro la fine del 2021, un altro PHEV nel 2022 e un altro BEV e PHEV nel corso del 2023.

Un pick-up completamente elettrico di Ram nel 2024

Ram, il marchio di Stellantis che è fra i primi produttori al mondo di pick-up e veicoli commerciali, leggeri e pesanti, fondato nel 2009 come una divisione di Chrysler Group e in precedenza noto come la divisione Dodge Trucks non prevede nulla nei programmi green annunciati per gli anni 2021-2023, ma ci sono da aspettarsi molti lanci interessanti dopo. Più specificamente, è stato confermato che vedremo la varianti BEV del Ram 1500 nel 2024 a cui si affiancherà anche un pickup di taglia più compatta completamente elettrico.