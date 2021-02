Stellantis, tutti i nuovi modelli in arrivo nel 2021 di Corrado Canali

Stellantis, forte dei 15 marchi ereditati dai due gruppi che dal 18 gennaio 2021 l'hanno reso operativa ha avviato da subito una programmazione di lanci di nuovi modelli, molti dei quali già previsti, ma che debutteranno di fatto quest'anno, a cui si aggiungerà un pacchetto di novità che scatteranno, invece, dal 2022 più classificabili come il primo approccio condiviso degli ex gruppi Fca e Psa. Toccherà al nuovo management già definito, mettere a punto la fase successiva quella dell'integrazione totale che servirà non soltanto a ridurre di molto i costi di sviluppo e quelli produttivi, ma anche a finanziare un'offensiva di lanci senza precedenti che mettetà nel mirino i piani alti delle classifiche mondiali per il momento sotto stretta tutela rispettivamente di Toyota e di Volkswagen in attesa del possibile terzo incomodo di Renault o di Stallantis.