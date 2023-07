Stellantis, l'utile netto nel semestre cresce del 37%. Auto elettriche +24%

3' di lettura

Stellantis ha chiuso il primo semestre 2023 con un utile netto di 10,9 miliardi di euro, in crescita del 37% rispetto al primo semestre 2022. I ricavi netti sono stati pari a 98,4 miliardi di euro, in aumento del 12% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, principalmente per un aumento delle consegne. L’utile operativo adjusted è stato di 14,1 miliardi di euro, con un +11% rispetto al primo semestre 2022 e un margine al 14,4% (in calo dal 14,5% di un anno fa). Il free cash flow industriale del periodo è stato di 8,7 miliardi di euro, in rialzo di 3,3 miliardi in confronto ai primi sei mesi del 2022 (+63%). In Borsa il titolo ha corso inizialmente oltre il 2% per poi ritracciare intorno all'1,5%.

La casa italo-francese ha confermato la guidance per l’intero 2023 alla luce dei risultati del primo semestre dell’anno. Il gruppo automobilistico si aspetta per il 2023 un margine sull’utile operativo adjusted a doppia cifra e un free cash flow industriale positivo, come già indicato alla fine del primo trimestre 2023.

Nel primo semestre 2023 le consegne complessive di auto Bev (Battery electric vehicles, 100% elettriche) sono aumentate del 24% a 169mila unità e le consegne di auto Lev (Low Emission Vehicles) sono salite del 28% a 315mila unità. Nel mercato auto europeo (Ue30) Stellantis risulta terza nelle vendite di auto a batteria ed è seconda negli Stati Uniti nelle vendite di auto Lev.

«Nel primo semestre 2023 Stellantis ha raggiunto ancora risultati record. Stiamo portando avanti il nostro piano Dare Forward 2030 e visti i risultati che stiamo avendo possiamo dire che è il piano giusto», ha commentato il ceo Carlos Tavares. «Desidero esprimere la mia gratitudine a tutti i dipendenti e sono orgoglioso di poter dire che i team stanno operando con successo sotto molteplici aspetti. Siamo ben posizionati per la parte restante del 2023 e oltre», ha concluso Tavares.

I risultati sono stati migliori delle previsioni. In particolare il consensus per l’utile netto era di 8,6 miliardi di euro, quello per i ricavi era di 97 miliardi di euro e il consensus per l’utile operativo adjusted di 14,1 miliardi di euro. Migliori delle previsioni anche il margine sull’utile operativo adjusted (la stima era per un margine al 12,2%) e il free cash flow che era atteso pari a circa 5 miliardi di euro.