Stellantis va giù con la debolezza del settore e il rischio di sciopero in Usa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Stellantis perde terreno a Piazza Affari in scia a un settore auto in difficoltà in tutta Europa (il sottoindice Stoxx continentale cede oltre mezzo punto percentuale). I titoli del gruppo, in perdita, risentono anche dello stallo nelle trattative sindacali per il rinnovo del contratto negli Stati Uniti, che potrebbe portare a uno sciopero.

Il sindacato Uaw ha annunciato per la prossima volta proprio un voto per autorizzare lo sciopero. Secondo indiscrezioni, i rappresentanti dei lavoratori, che stanno negoziando il nuovo contratto quadriennale per 150mila lavoratori di General Motors, Ford e Stellantis, chiedono un incremento complessivo dei salari del 46%, una settimana lavorativa di 32 ore pagata 40 ore, assicurazione sanitaria universale per i pensionati, il ritorno degli adeguamenti al costo della vita e un incremento dei benefit pensionistici. «Le richieste dei sindacati implicano un aumento considerevole dei costi», commentano gli analisti di Banca Akros, che prevedono che le trattative «potrebbero portare a uno sciopero».