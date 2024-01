Stellantis, vendite in aumento del 5,9% in Europa nel 2023. Elettriche +14%

Ascolta la versione audio dell'articolo

In un contesto di mercato complesso, con l’ingresso di nuovi operatori, Stellantis nel 2023 ha registrato una crescita delle vendite del 5,9% in Europa in tutti i segmenti e per tutte le propulsioni, concludendo l’anno al secondo posto nelle vendite del mercato europeo, con una quota di mercato del 18,4% su base annua (un anno fa era 18,6%, a fine 2022 era poco sopra in 20 per cento). Il segmento dei veicoli commerciali registra una quota di mercato costantemente superiore al 30%, con la business unit Stellantis Pro One leader di settore. Nei principali mercati europei le vendite sono in crescita rispetto all’anno precedente: +10,6% in Italia, +2,2% in Francia, +5% in Germania, +3,5% in Spagna e +16,8% nel Regno Unito. I risultati sono stati positivi anche nel resto d’Europa, con una crescita importante anche in Belux, Irlanda, Portogallo e Svizzera. Nel complesso, Francia, Italia e Portogallo primeggiano nelle vendite a livello complessivo, mentre Francia, Portogallo e Spagna nelle vendite nel mercato elettrificato.

Nel mercato dei veicoli a batteria (Bev), dove compete con modelli come Fiat 500e, Opel Corsa electric, and Peugeot e-208 (ed è in arrivo la 3008 prodotta sulla piattaforma Stla medium), Stellantis sta crescendo rapidamente, con un aumento del 14% rispetto al 2022 e una quota di mercato del 14,2% in Europa, primeggiando in vari segmenti Bev. «Guardando all’anno straordinario appena concluso, i risultati delle vendite del 2023 ci confermano come il competitor più agguerrito per la conquista del gradino più alto del podio», ha detto Uwe Hochgeschurtz, chief operating officer di Stellantis per l’Europa allargata, sottolineando che «assicurandoci la leadership del mercato dei Bev non ci limitiamo solo a dettare il passo, ma andiamo a fissare gli standard da battere».

Nell’UE29, i risultati complessivi indicano una transizione positiva dal 2023 al nuovo anno, rispecchiando la tendenza generale dei principali paesi europei. In qualità di produttore automobilistico leader in Francia, Stellantis eccelle nel mercato dei veicoli elettrificati, raggiungendo una importante quota del 27,4%, in significativa crescita rispetto al 2022 e superando di 4 punti il suo principale concorrente nel mercato dei BEV. In Italia, Stellantis è emersa come leader assoluto del mercato, concludendo il 2023 con una quota del 45,5% nel settore dei veicoli commerciali.

Il quarto costruttore automobilistico sta rafforzando la sua leadership nella transizione energetica: un veicolo elettrificato su quattro e la metà dei veicoli commerciali elettrici sono a marchio Stellantis. I risultati positivi arrivano anche dalla Germania, dove Stellantis ha consolidato la sua posizione di seconda azienda automobilistica. L’Opel Corsa continua a essere il veicolo più venduto nel segmento B per il terzo anno consecutivo, raggiungendo il livello più alto di immatricolazioni dal 2016. Inoltre, Stellantis è in testa al mercato dei veicoli commerciali per il quarto mese consecutivo.

Lo scorso 3 gennaio Stellantis aveva comunicato i dati di vendita in un mercato molto importante, gli Stati Uniti. Il produttore di Chrysler, Dodge, Jeep e Ram ha registrato un calo delle vendite dell’1% nel 2023. La casa automobilistica ha venduto 1,527 milioni di veicoli nuovi lo scorso anno, in calo rispetto ai circa 1,547 milioni venduti nel 2023. Nel quarto trimestre, le vendite di Stellantis sono calate dell’1%. I concessionari hanno venduto quasi 344mila veicoli, in calo rispetto ai quasi 348mila del quarto trimestre del 2022.