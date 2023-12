Stellantis, via alla produzione Panda elettrica in Serbia. Il 6 dicembre tavolo “automotive” con governo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«Stellantis inizierà con la produzione della Panda elettrica» in Serbia. Lo ha confermato il presidente serbo Aleksandar Vucic al termine dell’incontro istituzionale con Giorgia Meloni. a Belgrado. Vucic ha espresso gratitudine per la decisione dell’Italia di investire in Serbia anche con Simest e Cdp.

Quanto vale l’interscambio commerciale

«Stellantis-generator - ha concluso - oltre alla produzione della Panda elettrica potrebbe essere il motore degli investimenti dell’automotive». Nell’aprile del 2022 il Ceo di Stellantis Carlos Tavares incontrò a Belgrado il presidente serbo Aleksandar Vucic e in quella sede fu annunciato che Stellantis avrebbe prodotto dal 2024 un nuovo modello di auto elettrica nello stabilimento di Kragujevac, in Serbia.

Loading...

Vucic ha sottolineato che l’interscambio commerciale tra Italia e Serbia al momento è di 4,6 miliardi di euro e «speriamo che nel futuro si possa raggiungere un livello ancora più alto» e che l’Italia torni a essere la «prima partner» della Serbia a livello economico.

Quante auto produciamo in Italia?

La produzione di auto nel nostro Paese è scesa nel 2022 sotto le 500mila unità, più precisamente 473.194 secondo i dati di Oica (Organizzazione internazionale di costruttori di veicoli a motore). Siamo in ottava posizione in Europa dietro a Germania (3.480.357), Spagna, Repubblica Ceca, Francia, Slovacchia, Regno Unito, Romania. La Serbia nel 2022 ha prodotto solo 4.358 autovetture.

Il tavolo del ministero

Da mesi Stellantis si dice disponibile a un piano per raddoppiare la produzione in Italia a 1 milione di autovetture se il governo metterà in campo degli incentivi. Il valore di un milione di auto prodotte annualmente è quello raggiunto nel 2022 dalla Slovacchia, in quinta posizione.