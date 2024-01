Stellantis Virtual Cockpit, debutto al Ces di Las Vegas

Ascolta la versione audio dell'articolo

Stellantis ha svelato a Las Vegas la prima piattaforma per la progettazione virtuale dei cockpit abitacolo, in grado di creare versioni virtuali realistiche dei controlli e dei sistemi dell’auto. Proposta all’interno della Stellantis Virtual Engineering Workbench, consente la fornitura di tecnologia di infotainment ai clienti cento volte più velocemente rispetto ai processi precedenti. La nuova piattaforma utilizza il Qnx Hypervisor virtualization software di BlackBerry su cloud Aws.

Progettazione più rapida

La tecnologia presentata a Las Vegas permette di realizzare nuove versioni virtuali a bordo, come se ci si trovasse su un’auto reale ma senza la necessità di modificare il software principale che li gestisce. Questo si traduce in un lavoro realizzabile in 24 ore contro mesi. L’accesso a Qnx Hypervisor tramite Aws Marketplace consente a Stellantis di includere una strumentazione virtuale ad alte prestazioni in un ambiente cloud. Con strumenti come la virtualizzazione di grafica, audio e input touchscreen/mouse/tastiera, la soluzione offre poca o nessuna differenza tra sistemi basati su Qnx Hypervisor nel cloud anziché su hardware reale.

STLA Brain

Questo lancio conferma il ruolo centrale del software nella mobilità del futuro, come sottolineato dal piano Dare Forward 2030 e dalle novità attese STLA Brain, STLA SmartCockpit e STLA SmartCockpit basati sull’intelligenza artificiale. Nel 2022, Stellantis ha scelto Aws come fornitore cloud per le piattaforme veicoli.

“Il software sta diventando sempre più cruciale nei veicoli, portandoci a innovare il modo in cui lo sviluppiamo e lo convalidiamo, “ha affermato Yves Bonnefont, Chief Software Officer di Stellantis. “Con la nostra Virtual Cockpit, stiamo rivoluzionando non solo il nostro approccio, ma anche quello dei nostri fornitori e partner del settore. In sostanza, siamo in grado di avvicinarci alle esigenze dei nostri clienti attraverso questa tecnologia con cicli di sviluppo più rapidi, cicli di feedback più corti e tempi di consegna

ridotti. È un salto verso l’innovazione e l’efficienza incentrate sul cliente automotive.”