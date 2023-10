Stelle di David su palazzi e negozi a Parigi, allarme antisemitismo in Francia (e non solo)

Ascolta la versione audio dell'articolo

La premier francese, Elisabeth Borne, ha condannato “con la più grande fermezza le ”ignobili azioni” antisemite perpetrate negli ultimi giorni in Francia. Dinanzi al moltiplicarsi di atti contro gli ebrei dall’inizio del conflitto tra Israele e Hamas, Borne ha garantito la massima fermezza dell’esecutivo di Parigi che - ha detto - “non lascerà passare nulla”. Durante il question time all’Assemblea Nazionale, Borne ha evocato, in particolare, “oltre 850 incidenti” legati all’antisemitismo dal 7 ottobre, con circa “6.000 segnalazioni” alla piattaforma on-line Pharos. La premier ha parlato di “430 fermi e oltre 230 inchieste in corso.

Analoga condanna da parte della sindaca di Parigi. L’antisemitismo non ha spazio nella nostra Repubblica”, scrive Anne Hidalgo. “Questa mattina - commenta Hidalgo in un messaggio pubblicato su X - graffiti antisemiti sono stati rinvenuti a Parigi. Dinanzi a questi atti ignobili, ci siamo rivolti al procuratore della Repubblica per identificare, perseguire e condannare gli autori”. In una nota, il comune parigino precisa che le stelle di David disegnate con lo stencil sono state rinvenute in diverse circoscrizioni della capitale di Francia, in particolare, il tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo arrondissement. “Fedele ai valori della Repubblica, fedele alla sua storia, la città di Parigi condanna questi atti antisemiti con la più grande fermezza e non lascerà passare nulla”.

Atti di odio in forte aumento negli Stati Uniti

L’allarme per atti di antisemitismo si estende al di là della Francia. E’ il caso degli Stati Uniti, dove l’aumento di atti di odio contro la comunità ebraica osservato dopo l’attacco di Hamas rientra in un trend di “aumento che già esisteva negli Stati Uniti e nel mondo”. Lo ha detto il segretario alla sicurezza interna Alejandro Mayorkas. “I terroristi di Hamas hanno eseguito un attacco verso migliaia di uomini, donne e bambini innocenti in Israele dal 7 ottobre. Da allora abbiamo risposto a un aumento delle minacce contro le comunità e le istituzioni ebre, musulmane e arabe americane”, aggiunge Mayorkas.

Secondo il gruppo della Anti-defamation League gli atti di odio antiebraico negli Usa sono aumentati del 400% nelle ultime due settimane.

L’assalto all’aeroporto del Daghestan

E’ ancora forte l’eco di quanto accaduto domenica nel Caucaso, quando una folla inferocita ha preso d’assalto un aeroporto nella regione del Daghestan alla ricerca di ebrei da colpire dopo l’arrivo di un aereo da Tel Aviv. Il presidente della Federazione russa delle comunità ebraiche ha invitato le autorità a punire severamente gli organizzatori. Il rabbino Alexander Boroda ha dichiarato che la rivolta all’aeroporto “ha minato le fondamenta del nostro Stato multiculturale e multinazionale”.