Stem, robotica e intelligenza artificiale: al via tre webinar per entrare nel futuro

2' di lettura

Il titolo dell’iniziativa è “Il futuro che ci attende - Le sfide di oggi, le frontiere di domani”

Da martedì 8 giugno tre incontri promossi da Fondazione Deloitte, 24 ORE Cultura e Mudec su tre temi: discipline Stem, ruolo dell'uomo nell'era digitale e intelligenza artificiale. Si tratta di tre appuntamenti virtuali dedicati ad alcune tematiche affrontate dalla mostra Robot. The Human Project, attualmente in esposizione al Mudec.

Sulla base degli spunti forniti dalla mostra, che sarà presentata nel corso degli incontri, i temi saranno approfonditi dai curatori della mostra stessa, da esperti delle tematiche trattate e da portavoce di Deloitte.

Date e appuntamenti. Si parte con le competenze femminili

Martedì 8 giugno ci si collega online a partire dalle 18.00. L’argomento sono le competenze al femminili. Entro il 2024 le imprese avranno bisogno di circa 1,5 milioni di occupati in possesso di competenze digitali per cogliere le opportunità offerte dalla rivoluzione tecnologica, nella Data Science e Intelligenza Artificiale in primis. Secondo una nostra ricerca, quasi 1 azienda su 4 non trova i profili professionali STEM di cui ha bisogno. Inoltre le donne ancora scarseggiano in questi settori, rischiando di rimanere ai margini del futuro del lavoro. Se il problema riguarda tutti, sono le giovani che incontrano più difficoltà nella scelta di questo percorso di studi.Come possiamo riequilibrare la partecipazione femminile nelle STEM? Deloitte mostrerà la fotografia della situazione attuale, la mostra Robot fornirà l'esperienza delle scienziate attraverso la presenza di robot e prototipi esposti. Qui per iscriversi.

Loading...

Mercoledì 30 giugno, il ruolo dell’uomo nell’era digitale

Un mondo sempre più complesso si sta sviluppando a seguito della pandemia. Il processo di digitalizzazione sta diventando sempre più veloce e sta modificando i comportamenti dei consumatori. Le capacità di innovazione crescono esponenzialmente e producono tecnologie sempre più sofisticate. Ma, in questo scenario, qual è il ruolo dell'uomo? Qual è il valore prodotto dall'innovazione se non è sostenibile nel tempo e rispettoso dei bisogni dell'uomo? Qui per iscriversi.

Martedì 13 luglio è il turno dell’Intelligenza artificiale

Dalla fantascienza alla realtàL'intelligenza artificiale è destinata a rivoluzionare molti settori e non solo nel mondo del business: è sempre più vicino il momento in cui sarà utilizzata in modo diffuso anche sul mercato di massa e cambierà la nostra vita di tutti i giorni. Nel corso del webinar scopriremo insieme come questa tecnologia sta impattando sulle aziende cercando di capire un po' più da vicino come funzionano gli algoritmi. Qui per iscriversi.