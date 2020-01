Stendere i panni in condominio? Se c’è gocciolio si rischia il reato

La condotta in esame - stendere panni gocciolanti - può anche qualificarsi come reato in base a un altro articolo, il 674, del Codice penale, dedicato al «getto pericoloso di cose»: «Chiunque getta o versa in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro». Per qualificarlo in termini penali l'atteggiamento deve essere continuativo e reiterato.

Il danno al decoro architettonico

La conclusione che si può raggiungere è che si possono stendere i panni avendo l'accortezza di averli ben strizzati prima, così da non creare gocciolamento.

Inoltre si rende necessario operare in un ambito che non leda il decoro architettonico, quindi ad esempio in cortile, non sulla facciata principale del palazzo ma magari sul fronte laterale o interno: se i panni venissero stesi ogni giorno o quasi, qualcuno potrebbe rilevare proprio una lesione del decoro architettonico, come accade per certe tende da sole poco inserite esteticamente nel contesto di alcuni fabbricati.

