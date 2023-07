Stendhal in bicicletta. Itinerari cicloturistici d'autore e bike economy

Ascolta la versione audio dell'articolo

In Italia il cicloturismo genera un giro di affari di cinque miliardi, una cifra che potrebbe però crescere rapidamente se venissero fatti investimenti adeguati. L'economia della bicicletta rappresenta un'occasione di sviluppo e di lavoro per tutti. Non solo, la bicicletta è l'unico mezzo in grado di farci provare un senso di libertà, sperimentare emozioni forti ma anche una profonda connessione con il mondo che ci circonda. Per questo Il Sole 24 Ore propone in edicola per un mese da giovedì 27 luglio – e in libreria dal 4 agosto – il volume “Stendhal in biciletta. Itinerari cicloturistici d'autore e bike economy” di Manlio Pisu, giornalista appassionato di bici e cicloturismo.

Sempre più persone e anche intere famiglie, infatti, scelgono i viaggi in bici per le loro vacanze, spiega l'autore, che in questo volume racconta i percorsi che ha sperimentato in prima persona, fornisce consigli pratici e utili da appassionato cicloviaggiatore quale è. Dalla Via Francigena alle meraviglie del Lombardo-Veneto, dall'Eroica nelle Crete Senesi alla Via dei Tramonti nella Sicilia occidentale, ogni lettore si scoprirà cicloturista e non vedrà l'ora di salire in sella. Un libro, introdotto dal Presidente dell'Osservatorio Bikeconomy Gianluca Santilli, che aiuta a scoprire il piacere che si prova rallentando, godendo del viaggio intrapreso e investendo in una forma di turismo più sostenibile. Il volume resterà in edicola per un mese da giovedì 27 luglio al costo di 12,90€; in libreria dal 4 agosto al costo di 16,90€ e in formato e-book sui principali store online al costo di 9,90€.