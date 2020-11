Stéphane Lissner: per la nuova stagione venduti l’80% degli abbonamenti

E gli spettacoli che erano saltati durante il periodo di chiusura?

Abbiamo cercato di recuperarli, quando possibile, anche se in versione concertante e non in versione scenica, come è successo per La Rondine di Puccini o La Traviata di Verdi, che hanno avuto una buona risposta da parte degli spettatori. Abbiamo cercato le soluzioni migliori, per andare in scena e far lavorare gli artisti. Ma non sempre ci siamo riusciti.

L’attività del Teatro era appena ripresa. Ma ora, dopo il Dpcm che prevede lo stop agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali e da concerto, deve affrontare una nuova chiusura.

Sì, per ora ho disposto la sospensione degli spettacoli fino al 24 novembre. Perdiamo tre concerti del Maestro Riccardo Muti, che erano un appuntamento molto importante per il nostro Teatro. E poi la Bohème di Puccini, un concerto del pianista Jean-Yves Thibaudet e il balletto sulle Quattro stagioni di Vivaldi.

Cosa vi aspettate per il futuro?