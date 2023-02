Sterlina digitale, la Gran Bretagna lancia per prima il suo “britcoin”

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Gran Bretagna si prepara a lanciare il “BritCoin”, la sterlina digitale: sarà la prima criptovaluta ufficiale di una valuta nazionale. Ad annunciarlo è la Banca d’Inghilterra: i cittadini inglesi potrebbero utilizzare una nuova sterlina digitale come alternativa al contante entro la fine del decennio. Il governo inglese vuole mettere un argine all’aumento delle criptovalute private, come appunto il Bitcoin, e delle StableCoin, le monete digitali garantite da asset fissi. La prossima settimana partirà un processo di consultazione pubblica di quattro mesi sul futuro “Britcoin” che avrà il Re Carlo III come effige digitale. Dopo la volatilità delle criptovalute e il crollo dell’exchange di criptovalute FTX, la Banca entrale e il Tesoro cercheranno di rassicurare il pubblico sul fatto che una valuta digitale sostenuta dallo stato sarebbe sicura come il contante. I funzionari esploreranno le questioni tecniche coinvolte nella creazione di una valuta digitale della banca centrale prima che venga presa una decisione finale entro il 2025 e il lancio entro il 2030.