Sterlina a picco: la BoE rivaluta l’ipotesi di un taglio dei tassi

Più che un’emergenza, pare che dentro la BoE sia in corso un braccio di ferro tra falchi e colombe. All’ultima riunione di fine dicembre, un possibile taglio dei tassi era stato bocciato 7 a 2.

Anche la temuta fuga dei capitali presenta qualche dubbio: non si capisce dove dovrebbero fuggire gli investitori in cerca di rendimenti più alti, a parità di rischio, visto che in Europa i tassi sono addirittura più bassi che nel Regno Unito e i rendimenti sono negativi.

La data cruciale è il 30 gennaio, giorno della riunione della BoE. Ma per capire cosa farà o non farà la banca centrale inglese la data rossa sul calendario sarà la settimana prima: il 24 gennaio usciranno i sensibili dati dell’indice Pmi. In base a quelli, la BoE deciderà.