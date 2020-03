Stevan Segal ko: la Sec sanziona l’attore amico di Putin per violazione della legge Usa sui titoli La Security and Exchange commission americana ha all’attore inflitto una multa complessiva di 330mila dollari (circa 300mila euro) per non aver dichiarato di aver ricevuto soldi per promuovere una moneta virtuale di Roberto Galullo

Questa volta il famoso marzialista e attore Stevan Seagal accusa il colpo. E che colpo. La Sec, la Security and Exchange commission americana, gli ha inflitto una multa complessiva di 330mila dollari (circa 300mila euro) per non aver dichiarato di aver ricevuto soldi per promuovere una moneta virtuale. In America le leggi federali e le regole della Sec sulle celebrità, le star del cinema egli atleti professionisti che promuovono investimenti, sono severissime e nessuna controfigura ha potuto salvare l’amico (o almeno così lui afferma) del politico russo Vladimir Putin da una dura lezione.



La sanzione

Il 27 febbraio, con un articolato provvedimento l’Organo federale statunitense di vigilanza sulla Borsa, ha inflitto una multa di complessivi 330mila dollari, pagabili in comode rate da almeno 50mila dollari, per non aver reso noti i pagamenti ricevuti per la promozione di un investimento in monete virtuali.

La Sec ha dimostrato che a Seagal – che non ha negato le accuse – erano stati promessi 250mila dollari (di cui 157mila versati) oltre all’equivalente di 750mila dollari in gettoni della moneta virtuale, in cambio delle sue promozioni per un triennio.



Al tempo dei social

La pubblicità includeva post sui suoi account di social media che raccolgono milioni di seguaci. Durante il periodo della condotta sanzionata, che va dal 12 febbraio 2018 al 6 marzo 2018, l’attore aveva circa 107mila followers su Twitter e 6,7 milioni su Facebook. In poco più di un mese, Seagal, promosso “ambasciatore” nel mondo del titolo virtuale, sui social ha ricordato, tra le altre cose, di «approvare il titolo con tutto il cuore (...) Sono entusiasta della gestione, e soprattutto della catena di sicurezza, della tecnologia e delle misure di sicurezza».



Il 6 marzo 2018 l’account Twitter di Seagal ha postato: «Amici, volevo annunciare che ...omiissis...sarà presto quotata in alcune delle più grandi borse a livello globale. Restate sintonizzati per ulteriori informazioni in arrivo a breve». Seagal ha anche partecipato a un webinar (un incontro via Internet) con potenziali investitori.