Stevanato, è boom di richieste. L’Ipo negli Usa vale 6,3 miliardi. Al debutto -6,3%

2' di lettura

Maxi-richiesta degli investitori a Wall Street per la quotazione di Stevanato Group, produttore italiano di fiale di vetro per i vaccini contro il Covid-19 e per altri prodotti sanitari. Il gruppo padovano ha raccolto infatti 672 milioni di dollari nell’ambito della propria quotazione in Borsa oltre oceano.

Il pacchetto di 32 milioni di azioni sono state prezzate a 21 dollari ciascuna, rispetto al progetto originario che prevedeva l’offerta di 40 milioni di azioni in una fascia di prezzo indicata ...