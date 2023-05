Stevanato, più flottante per finanziare la crescita. Titolo ai massimi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Da 14 dollari fino quasi alla soglia dei 28 in sei mesi: il titolo di Stevanato, che a luglio festeggerà i due anni di quotazione al Nyse, ritorna sui massimi, mentre l’azienda padovana, specializzata nella produzione di contenitori in vetro altamente specializzati per il pharma, alza l’asticella del valore, mettendo a terra il piano di investimento in capacità produttiva nei tre hub strategici del Gruppo (in Usa, Cina e Italia) e avviando i tech center per i tre mercati chiave (in questi giorni ...