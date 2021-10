Steve McCurry, l’universo di un documentarista

L'allestimento è stato strutturato in modo che venissero rispettati i colori e le atmosfere di ogni foto, avendo cura di sottolineare il dialogo che lega una immagine all'altra. Il light designer Giambattista Buongiorno (che collabora con McCurry da dieci anni) disegna la luce per ogni singolo scatto, secondo quanto concordato con il fotografo.

La voce di McCurry

Uno degli aspetti sicuramente più interessanti della mostra è la voce di McCurry che attraverso l'audioguida accompagna il visita-tore per renderlo partecipe delle sue impressioni, delle intenzioni celate dietro agli scatti; non ci sono filtri, il racconto avviene in prima persona. Ecco svelata allora la fascinazione dei monaci che definisce gatti o maghi intenti negli esercizi shaolin, e la tenerezza verso il cucciolo di elefante incuriosito dal libro del suo addestratore, la suggestione del volto dei bambini sotto la pioggia visti da un taxi durante un passaggio in India, lo sgomento e l'orrore davanti al crollo delle Torri Gemelle. E ancora ci mostra oche, cani, gatti, serpenti, mucche, aquile intenti ad interagire con l’uomo e l’ambiente da lui modificato.

Ci parla di paesaggi lontani attraversati come eterno viandante. Si sofferma sugli occhi dei personaggi incontrati che sembrano indagare chi osserva molto più di quanto non siano di-sposti a raccontare su sé stessi. Fra le opere spicca naturalmente Afghan girl, ritratto del 1984, forse una delle poche immagini che in epoca moderna può essere accostata all'intensità della Monna Li-sa. McCurry ricevette migliaia di lettere da parte di persone che volevano aiutare la giovane profuga, ma di lei non si aveva nessuna traccia. Sharbat Gula questo il suo nome è stata ritrovata nel 2002 nel corso di una spedizione organizzata dal National Geographic a cui lo stesso McCurry ha partecipato. McCurry ci dice che ha acquistato le ultime pellicole Kodachrome 64 della Kodak (sua compagna di oltre 30 anni di carriera) e che ha deciso di onorare l'ultimo rullino con un progetto speciale utilizzato per rappresentare definitivamente la conclusione di un’era, scegliendo soggetti che avessero in qualche maniera simmetrie tematiche con la “fine”. Ha immortalato una tribù nomade in India, destinata a scomparire, che si identificava perfettamente con il rullino che sarebbe stato anche lui l'ultimo della sua specie. Ha voluto fotografare i luoghi a suo avviso più significativi di New York e i personaggi iconici che la popolano, come Robert De Niro che fu subito interessato al progetto.

The World of Steve McCurry, MAAG Music & Arts AG, Zürigo, fino al 24 ottobre