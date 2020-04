«Stiamo preparando la fase 2 e abbiamo imparato molto sullo smartworking» Il brand di abbigliamento junior di Arezzo produce mascherine per gli operatori sanitari del territorio e ne ha ideate ad hoc per i bambini di Silvia Pieraccini

3' di lettura

Risponde Christian Simoni, amministratore delegato di Monnalisa.

Iniziamo dalla parte produttiva: avete chiesto una deroga, come previsto dai provvedimenti del Governo, se avete strutture produttive, o siete completamente fermi?

Abbiamo chiesto una deroga per il completamento della produzione di capi per le vendite online e siamo ripartiti. Nelle scorse settimane abbiamo convertito la produzione per realizzare mascherine chirurgiche usa e getta che abbiamo fornito gratuitamente alla USL e alle amministrazioni locali della città del nostro quartier generale, Arezzo, a cui dobbiamo molto. Stiamo continuando a produrre mascherine, in un formato specifico, per bambini dai 6 anni, con alcune delle nostre fantasie: allegre e colorate, confidiamo rendano più gradevole il loro utilizzo da parte dei più piccoli. Le abbiamo già anticipate al reparto pediatria di Arezzo e le regaleremo ai nostri clienti e-commerce, per poi estenderne la distribuzione nei nostri stores diretti. È un modo per esprimere la nostra empatia verso il mondo dell’infanzia. I nostri fornitori esteri stanno completando le commesse di lavorazione. Siamo inoltre riusciti a portare avanti, lo sviluppo del campionario primavera-estate 2021 e abbiamo continuato ad evadere via e-commerce, gli ordini acquisiti.

Quali misure avete adottato per i lavoratori come conseguenza del lockdown?

Più di 100 dipendenti continuano a lavorare in smartworking. Per le funzioni in cui non sia possibile il telelavoro, abbiamo attivato un periodo di cassa integrazione o specifici ammortizzatori sociali previsti nei vari Paesi. Tutto l’headquarter é stato sanificato. Finchè siamo rimasti aperti abbiamo adottato le misure necessarie per garantire la sicurezza dei nostri colleghi all’interno delle varie sedi. Stiamo preparando presidi sanitari necessari per la riapertura per i nostri lavoratori e per le loro famiglie. I dipendenti sono stati inoltre tutelati con una polizza sanitaria specifica Covid.