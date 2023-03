Stiga A1500, arriva il robot tagliaerba che mappa il giardino con il GPS

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Stiga ha annunciato il nuovo tagliaerba robotizzato autonomo A1500, realizzato dall’azienda veneta con l’intento di rivoluzionare la cura del prato con un sistema di taglio intelligente.

E per far questo Stiga integra più di 30 elementi di design e tecnologie brevettati, tra cui la nuova tecnologia Ags predittiva, che funziona insieme al Gps Rtk con lo scopo di offrire al tagliaerba la migliore qualità del segnale 4G anche quando in giardino ci sono elementi che possono influire sulla ricezione. Stiga garantisce una precisione fino a 2 centimetri, quindi il robot è in grado di evitare con precisione aiuole e altri ostacoli simili.

Loading...

Inoltre, Il robot tagliaerba Stiga crea una mappatura virtuale basata su GPS che manda in soffitta l’utilizzo dei fili perimetrali. Inoltre, se il layout del giardino cambia, magari perché si inserisce un barbecue o tavoli e sedie, il perimetro può essere modificato tramite l'app Stiga Go che permette di controllare molte altre opzioni messe a disposizione dal tagliaerba.

Grazie alla tecnologia Stiga ePower aumenta l’autonomia e quindi passa più tempo tra una ricarica e l'altra il che consente di ottenere un taglio ottimale con solo due passaggi al giorno. Stiga A1500 è dotato di quattro o sei lame girevoli (a seconda del modello) realizzate in acciaio al carbonio, che ruotano a una velocità fino a 2.850 giri/minuto. Stiga A1500 è in vendita a un prezzo a partire da 3.150 euro.