Stile e libertà: nel guardaroba maschile arrivano le farfalle

Tra tutti i riferimenti all'entomologia che serpeggiano nel mondo della moda, uno in particolare sta avendo molto successo. Sono le farfalle: già immancabili in molte collezioni femminili, da Lanvin a Chanel, adesso si stanno facendo strada anche in quelle maschili. Motivo a lungo celebrato da artisti come Dalí e Damien Hirst e da maison che si divertono a declinarle con stravaganza – Gucci, Dolce&Gabbana, fino ad Alexander McQueen, che le ha abbinate a un tocco di macabra avanguardia –, oggi si trovano ovunque, da Loewe come da Burberry; su blazer e shorts sportivi come su orologi e gioielli.

Camicia in viscosa Ultrafly Resort Hyper, KSUBI (215 €, su brownsfashion.com).

«Mi piace l'idea di incoraggiare gli uomini a non temere i colori, le fantasie, le stampe e i tessuti lussuosi», dice lo stilista di Los Angeles Andrew Vottero. Tra i suoi clienti c'è Jeff Goldblum, che di recente ha sfilato per Prada e il cui stile personale è un vero esempio di esuberanza e decorativismo. L'iconografia della farfalla richiama la facile metafora della crisalide che emerge dal bozzolo, ma è anche un simbolo di destrezza e agilità. Prendiamo il nuovo orologio di Richard Mille, RM 35-03 Automatic Rafael Nadal, che rende omaggio alla forza e al valore atletico del campione maiorchino, il tennista che ha vinto più di tutti nei tornei del Grande Slam. Il suo meccanismo, uno speciale “rotore a farfalla” in titanio, permette a chi lo indossa di regolare e controllare la velocità del sistema di ricarica in base al proprio stile di vita e al livello di attività, anche sportiva.

Orologio RM 35-03 Automatic Winding Rafael Nadal, RICHARD MILLE (circa 156.000 £).

Andrew Groves, docente di Fashion design alla Westminster University, crede che, se la stampa camouflage è stata finora «la fantasia maschile più storicamente accettata» per via della sua connotazione militare, «il linguaggio della tecnologia» e i suoi complessi dettagli visuali invoglieranno a sperimentare nuove fantasie. «In passato non erano molti gli uomini a vedere l'abbigliamento come una forma d'espressione di sé», spiega. «Poi, negli ultimi due anni, è caduto il principio dell'abito come uniforme quotidiana e penso che questo abbia dato alle persone, qualsiasi sia la loro identità, la libertà di giocare con stampe e decorazioni. Per molti si è aperto un mondo e non torneranno indietro».