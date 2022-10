Stile e prestazioni per il mondo premium

Ascolta la versione audio dell'articolo

Addio ammiraglia, benvenuto suv. Come già successo nel mercato privato, anche nel mondo delle flotte l’alto di gamma è sempre più rappresentato da suv premium e non dalle tradizionali lussuose berline a tre volumi. Oltre a garantire un elevato comfort di bordo e dotazioni di sicurezza ai vertici della categoria, i suv premium proposti nelle car list sono in grado di assicurare ottime prestazioni su strada. Tra le novità spicca la nuova Maserati Grecale, modello che porta al debutto il marchio di Modena nel segmento D degli Sport Utility Vehicle grazie ad una lunghezza di quasi 4,90 metri. Caratterizzata da un livello di finiture e dotazioni tecnologiche all’altezza delle più blasonate concorrenti tedesche e britanniche, la Folgore è in versione Gt e Modena è spinta dal quattro cilindri in linea 2.0 litri mild hybrid rispettivamente da 300 e 330 cavalli, 450 Nm di coppia, trazione integrale, cambio automatico 8 marce, velocità massima di 240 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h coperta in 5.6” e 5.3 secondi. La potenza arriva invece a 530 cavalli per la Grecale Trofeo, spinta dal 3.0 litri V6 biturbo con 630 Nm di coppia massima e capace di raggiungere i 285 km/h e coprire lo scatto da 0 a 100 km/h in 3.8 secondi. In arrivo anche la versione completamente elettrica, battezzata Folgore, capace di scaricare a terra 500 cavalli di potenza e dotata di una batteria da 105 kW/h.

Salendo di dieci centimetri, 4.946 mm contro 4.846 millimetri per la precisione, arriva la terza generazione di Range Rover Sport. Realizzato sulla piattaforma Mla-Flex, la stessa di Range Rover, presenta uno stile dai tratti minimalisti e una dotazione di bordo realmente completa a partire dal generoso schermo da 13.1 a pollici a cui si aggiunge la strumentazione completamente digitale con monitor da 13.7”. Ampia la capacità di carico, a partire da 647 litri ed espandibile fino a 1491. La gamma motori comprende soluzioni elettrificate, diesel Mild Hybrid e Plug-In Hybrid benzina 110 km di autonomia in solo elettrico, e una versione sportiva benzina V8 da 530 cavalli.

Dimensioni più compatte e carattere sportivo per la Porsche Macan, suv lungo 4.726 mm. Nonostante l’età del modello, lanciato per la prima volta nel 2014 e aggiornato nel 2018 e nel 2021, il suv di Zuffenhausen non presenta versioni elettrificate ma si distingue per l’elevato piacere di guida. Nel 2024 arriverà la versione completamente elettrica, capace di abbinare grande autonomia e divertimento su strada.