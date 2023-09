Stile e tecnologie future nel prototipo Bmw Vision Neue Klasse

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Bmw al salone di Monaco 2023 ha presentato in anteprima il prototipo Vision Neue Klasse che anticipa sia un nuovo corso stilistico sia un’inedita berlina in produzione nel 2025 oltre ad offrire una moderna piattaforma per elettriche di sesta generazione. Il nuovo linguaggio stilistico ha come obiettivo la semplificazione progettuale con elementi come il doppio rene e la grafica dei finestrini laterali messi in risalto.

All’interno sono previsti quattro posti singoli, quelli anteriori sono ancorati ad un singolo supporto centrale per liberare spazio per I passeggeri posteriori. La plancia è a sviluppo orizzontale con al centro lo schermo touch del sistema multimediale. I comandi fisici sono ridotti al minimo sostituiti dall’assistente vocale o del display al centro. Grazie poi al Panoramic Vision che proietta le informazioni su tutta la larghezza del parabrezza, sia il guidatore che il passeggero possono sfogliare i vari menu. La Vision Neue Klasse porta al debutto una nuova piattaforma per auto elettriche destinata ad almeno sei inediti modelli di serie del brand di Monaco. Il powertrain promette migliori prestazioni ed efficienza con un miglioramento dell’autonomia stimata del 30 per cento. Il motore elettrico è alimentato da una batteria con celle rotonde caratterizzate da una densità energetica superiore del 20% rispetto a quelle prismatiche. Per ora non ci sono ancora dati su potenza e coppia e sulle prestazioni, ma facendo un confronto con i più avanzati sistemi, è possibile immaginare obiettivi ambiziosi. Se con la i4 alla Bmw sono in grado di percorrere fino a 520 km su una base di potenza di 544 cv, la berlina derivata dalla Neue Klasse potrebbe avvicinarsi ai 700 km di autonomia.