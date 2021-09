Stile ed eleganza nei beauty look al Festival del cinema di Venezia

Chignon, labbra scintillanti e ombretti glamour: ecco i beauty look delle celeb al Festival del cinema di Venezia Photogallery25 foto Visualizza

Misteriosa Kirsten Dunst che “buca” con le sue iridi di ghiaccio avvolte da sfumature smokey e un tratto black sul contorno occhi. Sulla stessa scia Luisa Ranieri, intensa con un make-up eyes bold. Greta Scarano opta per un beauty look tutto incentrato sugli occhi dall’allure leggermente anni retrò. Da segnalare che il nude make up non ha perso il suo fascino e ha conquistato diverse celebs. Charlotte Gainsbourg, vera divinità rock, ha scelto un trucco minimal ma con l'occhio bistrato, Matilde Gioli uno sguardo bold che fa da contraltare alle labbra nude, Maggie Gyllenhaal un rossetto corallo ma il resto del trucco è minimal. Un beauty look senza sovrastrutture è quello di Anya Taylor-Joy, perfettamente in equilibrio, enfatizzato dal trucco occhi e i toni rosati, e di Zoe Saldana, un natural look appena accennato.

Hairdo

È il trionfo dello chignon, un passepartout in ogni circostanza, modulabile in tanti modi. Penelope Cruz ne ha sfoggiati due per i red carpet: uno classico e l'altro maxi. Bun anche per Kirsten Dunst e Vittoria Puccini: entrambi più minimali, il primo segnato da una profonda riga e ciuffi laterali, mentre quello della Puccini, realizzato dal team Cotril, da étoile, basso, attorcigliato su se stesso e con la chioma completamente tirata indietro. E poi raccolto a banana per Cecilia Rodriguez; chignon scruffy, disordinato, per Kirsten Dunst; un raccolto riccio per Tina Kunakey; un mezzo raccolto con ciuffi liberi a incorniciare il viso di Alba Rohrwacher; un wet bun per Greta Scarano. Il più originale? Quello di Nina Zilli, futurista perché unisce il top knot alla rivisitazione della banana anni Cinquanta.

Revival di onde morbide e retrò, onde naturali e flat. Sul red carpet sfoggiate in diversi modi: da Luisa Ranieri, realizzate da Cotril, onde strutturate con le punte girate verso l'interno e riga laterale; Gabriella Pession waves naturali e flat perfette per valorizzare il suo long bob; Beatrice Vendramin, beach waves sulle spalle, morbide e spettinate per un effetto molto naturale; Barbara Palvin capelli sciolti e onde voluminose. Capelli che sfiorano le spalle e onde “flat” per Matilde Gioli per ricreare un flob, il flat bob, illuminato da riflessi dorati.

Sulla stessa scia Jessica Chastain che libera le sue lunghezze ginger appena ondulate. Altra tendenza i capelli sciolti e sleek con frangia e senza, li hanno sfoggiati: Adriana Lima, sciolti e liscissimi; Dakota Jonhson, capelli super lunghi, lisci con morbide onde e l'immancabile frangia a tendina; Madalina Ghenea, styling extra liscio e superlucido sulle lunghezze. Il coup de théâtre? Il cerchietto scintillante di Hellen Mirren, capelli sciolti e candidi con cerchietto sparkling uguale al vestito argento. Il trucco è leggero e minimal, perfetta come sempre.