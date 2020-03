Stile di famiglia

Un'icona non si stravolge formalmente, ma si evolve con cautela. Anzi, in maniera ragionata per non farle perdere per strada il suo carisma. Va detto che non è un compito facile, come può dimostrare quello delle Volkswagen Maggiolino del 21esimo dove la difficolta di reintepretazione, sebbene non sia stato l'unico fattore, ha giocato un grosso ruolo nel portarle al pensionamento. Invece, il nuovo Cinquino sebbene sia più robusto della consanguinea ancora in vendita con motori termici, poiché è lungo 3,63 metri e largo 1,69 oltre che alto 1,51 metri, mantiene le forme e un rapporto tra le proporzioni che rendono impossibile non indentificarlo come una 500. Questo a prescindere dal fatto che ci si trovi davanti a una versione berlina o una cabriolet.