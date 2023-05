Stime al rialzo per la Lombardia. Chiuso il gap pre-Covid nel Lavoro

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Crescita più robusta, lavoro in progresso. Nelle stime di Assolombarda le stime 2023 per la Lombardia migliorano, a partire da una crescita del Pil dello 0,8%, rispetto al +0,6% stimato tre mesi fa.

Anche per l'anno in corso si tratta di una performance attesa superiore a quella Italiana, +0,7% nelle valutazioni di Prometeia.

A migliorare, nelle stime del centro studi di Assolombarda evidenziate nell’ultima edizione del Booklet sull’economia, sono anche le previsioni sull'occupazione: +1,2% in Lombardia nel 2023, dal +0,8% di gennaio. Il che consentirà quindi di colmare il divario con il pre-Covid: +0,6% gli occupati in regione rispetto al 2019

«Questo risultato - spiega presidente di Assolombarda Alessandro Spada - conferma la tenuta e la vivacità economica che avevamo più volte segnalato nei primi mesi dell'anno con riferimento alle imprese lombarde. Nonostante un contesto mondiale in decelerazione, la rinnovata competitività e la storica flessibilità hanno permesso alle nostre aziende di conseguire risultati positivi e di trovare nuovi spazi di mercato. Tuttavia, esistono elementi critici da monitorare. Uno su tutti l'inflazione, che ci auguriamo possa decrescere nel corso dell'anno. Ma a preoccupare è anche la difficoltà nel trovare figure professionali adeguate sul mercato del lavoro, un problema che riguarda il 45,6% delle assunzioni programmate. Siamo di fronte a una vera e propria emergenza competenze che rischia di diventare insostenibile per le sfide competitive a cui siamo chiamati. In questo scenario, gli ITS sono in assoluta controtendenza, con un tasso di occupazione dei loro diplomati all'80% a livello nazionale, con punte di eccellenza in alcuni settori del nostro territorio, quali la meccatronica e l'ICT. Occorre dunque procedere al più presto con l'implementazione della Riforma degli ITS e con il completamento dell’iter di attribuzione delle risorse residue previste dal PNRR (700 milioni), valorizzando il ruolo di programmazione sul territorio delle regioni”.Il quadro economico più favorevole trova conferma negli ultimi dati diffusi dalla Commissione Europea, che ha rivisto al rialzo le stime del PIL italiano, così come nelle indicazioni raccolte a inizio maggio da Assolombarda con la ‘flash survey sul sentiment delle imprese».

Secondo il Centro Studi dell'Associazione, cresce a 37% la quota delle aziende che prevedono un 2023 più positivo per l'economia regionale rispetto allo scorso anno (era il 28% nella rilevazione di fine gennaio), mentre scende al 31% la percentuale di chi prefigura una diminuzione rispetto ai ritmi del 2022 (dal 36% precedente). Uno degli elementi che contribuisce al miglioramento del quadro complessivo è l'attenuarsi delle pressioni sui prezzi: la maggior parte delle imprese rispondenti ritiene che l'inflazione abbia già toccato il punto di massimo negli scorsi mesi e, quindi, che nel corso del 2023 ci sarà una flessione (52%) o stabilità (31%).